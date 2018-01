Depois de 70 dias de greve, PF comunica retorno aos trabalhos

SÃO PAULO - A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) comunicou nesta segunda-feira, 15, o fim da paralisação da categoria que durou 70 dias. Até as 16h, 18 Estados brasileiros já haviam concluído as assembleias. Apenas dois deles votaram pela permanência da greve. Caso a maioria decida pelo retorno ao trabalho, a determinação será de ordem nacional. O efetivo total deve voltar a atuar a partir desta terça-feira, 16.

Os policiais federais de São Paulo, do Sindpolf-SP, realizaram assembleia na última quinta-feira, 11, e são favoráveis ao fim da paralisação. Além de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Goiás, Pará, Bahia, Sergipe e Espírito Santo votaram pelo retorno aos trabalhos.

Até o final da tarde desta segunda a categoria deve divulgar balanço geral com o resultado das reuniões de todos os 26 Estados brasileiros. Apenas depois do resultado oficial serão divulgadas as unidades federativas que votaram pela permanência da greve.

Há pouco mais de 15 dias, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) reconheceu a legitimidade da greve dos policiais federais, mas fixou a necessidade de manutenção de cotas mínimas de servidores em algumas áreas de trabalho. A categoria era a única ainda parada no funcionalismo federal. A reivindicação teve início no dia 7 de agosto em todo o País. A categoria afirma ter respeitado a lei de greve e disse que manteve 30% do efetivo trabalhando.

Em agosto deste ano, o governo ofereceu reajuste de 15%, mas os policiais rejeitaram a proposta. A reivindicação dos agentes, escrivães e papiloscopistas era pela regulamentação em lei das funções exercidas pelos policiais nas carreiras de nível superior.