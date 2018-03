Depois de até ser cogitada para vice de Serra, Valéria decide não disputar eleição Após ser cogitada como vice do candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, a ex-vice-governadora do Pará Valéria Pires Franco (foto) não será candidata ao Senado e nem sequer disputará a eleição de outubro pelo DEM. Ela recusou proposta para figurar novamente na chapa do candidato Simão Jatene (PSDB) e recebeu a solidariedade do marido, o deputado Vic Pires Franco, presidente estadual do DEM, que também decidiu não disputar a reeleição.