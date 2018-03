Depois de cinco dias, mãe vai buscar filho perdido em SP Depois de cinco dias, a paraguaia Norma Florentina, 35 anos, encontrou na quarta-feira, 10, seu filho Douglas, de 7 anos. O menino, que tem dificuldades de se expressar, havia sido pego pela polícia andando sozinho no Parque da Aclimação e levado a uma entidade que procurava pistas dos pais. A mãe disse que fez um boletim de ocorrência do desaparecimento na sexta-feira e criticou a polícia: "Eles não procuraram (a criança)." Ela só encontrou Douglas após ver uma reportagem de jornal. Norma mora em um conjunto de apartamentos na Bela Vista, e tem mais quatro filhos, com idades entre 1 e 17 anos. Segundo ela, na sexta-feira Douglas saiu sozinho pela manhã, enquanto o restante da família dormia. "Quando acordei, corri toda a Avenida 9 de Julho e a Avenida Paulista. Ninguém sabia dele", contou. No Centro de Referência da Criança e do Adolescente, onde Douglas ficou nos últimos dias, ele só falava do pai. Sempre se referindo a si mesmo na terceira pessoa, dizia que "papai Marcelo ia buscar Douglas para levar à lanchonete". Segundo Norma, no entanto, o menino tem pouco contato com o pai, que se separou da mãe há dois anos. "Também estranhei isso." A coordenadora do Centro de Referência, Marcia Felippe, tinha certeza de que não se tratava de uma criança em situação de rua. "Ele estava bem tratado e tinha bons modos", afirmou. Em média, cerca de 20 crianças são levadas por dia só para esse Centro de Referência, no Centro. A maioria mora na rua e as que se perderam dos pais são encontradas rapidamente com a ajuda de ONGs, como as Mães da Sé. O Conselho Tutelar aconselha as mães a colocar pulseiras com telefones de contato no braço dos filhos.