Depois de lentidão, trânsito começa a diminuir em São Paulo A chuva que atingiu a capital paulista entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira deixou o trânsito acima da média começa a diminuir. Às 10h30 a Companhia de Engenharia de Tráfego registrava 107 quilômetros de congestionamento na capital. Às nove horas, o trânsito chegou a ter 169 quilômetros de congestionamento, pouco mais que o triplo da média para o horário, que é de 51km. O ponto mais crítico, de acordo com a CET, era verificado na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. Da ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim era registrado 6,5 quilômetros de lentidão. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registrava, às 10h46, 18 pontos de alagamento na cidade, porém todos transitáveis. No começo da manhã, foram registrados 22 pontos, sendo três deles intransitáveis: na Avenida Roque Petroni Júnior com a Rua Jaceru; no Largo Los Andes, próximo a Roque Petroni; e um no cruzamento da Avenida das Nações Unidas com a Octalles Marcondes Ferreira.