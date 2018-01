Depois de passar quase 24h como refém, mulher é solta em MG

Depois de quase 24 horas de negociações, uma mulher que estava sendo mantida refém em Minas Gerais foi liberada, segundo informações da polícia militar. José Carlos Marques, de 30 anos, se entregou por volta das 6h15 desta segunda-feira, 10. O criminoso foi flagrado ao invadir uma residência, na manhã do domingo, 9, no município de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Os moradores chamaram a polícia e, para tentar fugir, José Carlos pulou o muro, invadindo a residência vizinha de Lucilene Ferreira da Silva, de 22 anos, que foi feita refém. Segundo a PM, ela foi liberada sem ferimentos e passa bem