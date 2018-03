Deputado Bolsonaro é assaltado no Rio de Janeiro O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PP) foi assaltado na tarde deste domingo, 23, por três homens armados, um deles menor de idade, na praça Xavier de Brito, na Tijuca, zona norte do Rio. Ele disse que dirigia seu Peugeot 307 em direção à Barra da Tijuca, zona oeste, com a namorada no banco do carona e um casal de amigos no banco traseiro, quando um carro modelo Scenic atravessou a pista e impediu sua passagem. Três homens armados cercaram o carro e forçaram Bolsonaro e os demais passageiros a saírem do veículo. O deputado teve dificuldade de abrir a porta e desatar o cinto e foi ameaçado várias vezes por um menor que apontava uma arma para sua cabeça. Depois que Bolsonaro deixou o carro, um policial à paisana que estava no local disparou várias vezes no Peugeot no qual os três assaltantes fugiram. O carro ainda não foi recuperado. O registro foi feito na 19ª Delegacia Policial, na Tijuca.