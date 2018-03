Deputado da 'Bancada da Bala' relatará grupo de trabalho da segurança

BRASÍLIA - Integrante da chamada “Bancada da Bala”, o deputado Cabo Sabino (PR-CE) foi escolhido nesta terça-feira, 20, como relator do grupo de trabalho formado pela Câmara para debater propostas de segurança pública.

Segundo o deputado, será apresentado, na próxima semana, um relatório com os dez principais projetos que já tramitam na Casa. A ideia é englobar propostas que tratam do sistema prisional, tráfico de drogas, tráfico de armas e facções criminosas.

Coordenador do grupo, o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) diz que o objetivo é entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), uma relação de projetos que pode ser levados imediatamente à votação ao plenário.

O grupo, formado por dez deputados, foi criado após o governo decretar a intervenção federal no Rio. Desde então, a pauta da segurança tem tido prioridade no Congresso. Além de nomes ligados à Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecida como “Bancada da Bala”, fazem parte do grupo os deputados Paulo Teixeira (PT-SP), Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Alessandro Molon (PSB-RJ).