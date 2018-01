Deputado é flagrado com CNH suspensa e 101 infrações no RS

O deputado federal Dionilso Marcon (PT-RS) teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida na noite desta segunda-feira, 16, no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, após ser pego dirigindo com a habilitação suspensa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o deputado acumula 101 infrações de trânsito.

Marcon foi parado por agentes depois de realizar uma ultrapassagem em local proibido no km 196 da BR-158, por volta das 20h. Os policiais pediram a documentação do parlamentar e, ao verificar a sua situação no sistema, constataram que ele estava com o direito de dirigir suspenso.

Marcon estava com outras pessoas no carro. Ele foi levado para a delegacia da cidade e assinou um termo circunstanciado. Depois, o deputado foi liberado.