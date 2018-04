Deputado federal propõe Dia do Orgulho Heterossexual

SÃO PAULO - O deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) enviou hoje à Câmara um projeto de lei para instituir o Dia do Orgulho Heterossexual no país. A data seria comemorada no terceiro domingo de dezembro, mesmo dia proposto pelo vereador Carlos Apolinário (DEM) em projeto que tramita na Câmara Municipal de São Paulo.

A votação em segunda discussão do projeto de Apolinário na última semana paralisou a votação de 27 projetos na Câmara. Líder da Assembleia de Deus, o vereador queria regime de urgência para criar uma data em homenagem aos heterossexuais. Após quase quatro horas de discussão, o texto acabou barrado pelas bancadas do PT e do PPS. A justificativa para a data escolhida, segundo o vereador paulistano, seria para acentuar o clima familiar das festividades de Natal.