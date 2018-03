Deputado pede investigação sobre uso de helicópteros O deputado estadual Sérgio Olímpio Gomes (PV) pediu ontem ao Ministério Público que apure eventuais crimes no uso de helicópteros da Polícia Militar por parte de autoridades. O Jornal da Tarde revelou ontem que, de 1º de janeiro a 30 de abril, os aparelhos da PM foram mais empregados no transporte de autoridades (195 horas) do que em resgates (110 horas). Segundo a Casa Civil do Estado, o governador José Serra e secretários só usam helicópteros da PM "em deslocamentos oficiais" e, com isso, evitam alugar aeronaves, "com despesas incomparavelmente mais vultosas". A Prefeitura afirmou que cedeu um helicóptero à PM e ele tem sido usado pelo prefeito Gilberto Kassab "sempre no interesse público."