Deputado reassume após deixar cadeia Ligado ao escândalo do "mensalão do DEM", o ex-suplente Geraldo Naves assumiu uma vaga de deputado distrital na Câmara Legislativa de Brasília. Naves (ex-DEM) deixou a cadeia anteontem com outras cinco pessoas - entre elas o ex-governador José Roberto Arruda. Naves poderá votar na eleição indireta, no sábado, que vai escolher o novo governador do DF. A eleição será decidida pelos 24 deputados distritais.