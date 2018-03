Deputados da CPI deveriam renunciar, diz senador do DEM

O senador Demóstenes Torres (DEM), integrante da comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que investiga a crise aérea, afirmou nesta quinta-feira, 2, que todos os 24 deputados da CPI da Câmara que trata do mesmo assunto "deveriam renunciar aos seus mandatos", por terem violado acordos internacionais na última quarta-feira. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Os deputados divulgarem o conteúdo das caixas-pretas do Airbus da TAM que explodiu no dia 17 de julho no Aeroporto de Congonhas. Em resposta, o 1º vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Crise Aérea, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), repudiou as declarações do senador . "É um desrespeito a quem trabalhou no recesso, por quem estava de férias", disse, referindo-se ao fato de a CPI do Senado não ter funcionado nos 14 dias de recesso parlamentar. Segundo Cunha, a CPI da Câmara não foi responsável pelo vazamento das informações. A única informação divulgada das caixas-pretas, observou, foi o conteúdo das conversas entre os pilotos do avião e a torre de controle. Em declaração à CPI do Senado, que está ouvindo autoridades do setor aeronáutico nesta quinta-feira, Torres afirmou que os deputados da CPI não deveriam apenas responder a um inquérito e serem admoestados, deveriam também "perder o mandato por quebra de decoro parlamentar."