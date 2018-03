Deputados dizem que TAM busca lucro acima da segurança

Deputados da CPI do Apagão Aéreo da Câmara não perderam a oportunidade de criticar a TAM e a política da empresa em relação a manutenção de aeronaves e ao tratamento aos funcionários. Durante o depoimento, a deputada do PSOL-RS, Luciana Genro, citou um ranking internacional em que a TAM é apontada como uma das piores empresas em manutenção. "Não tenho conhecimento desse ranking", disse Marco Antonio Bologna, presidente da TAM. Assim como Luciana, os parlamentares acusaram a TAM de colocar o lucro acima da segurança dos passageiros. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 A deputada Luciana Genro acusou a companhia aérea de explorar seus funcionários."A empresa leva à sério essa história do lucro acima de tudo. Dá pouco tempo de folga (aos funcionários) e faz curtas inspeções nas aeronaves. Mecânicos reclamam da jornada excessiva. Isso me parece uma realidade da empresa: a busca da redução de mão de obra e manutenção", disse a deputada. Luciana Genro citou "Os 7 mandamentos da TAM", filosofia de trabalho criada pelo antigo presidente, comandante Rolim Amaro, onde a companhia coloca em primeiro plano o lucro e em terceiro,a segurança. "Nada é mais importante para a empresa que o lucro", afirmou o deputado Ivan Valente, também do PSOL, que recomendou que a empresa retire esse "mandamento" de seu website. O autor do requerimento de convocação de Bologna à CPI, deputado Pepe Vargas (PT),perguntou ao presidente da TAM sobre a manutenção feita na aeronave em Campo Grande, um dia antes do acidente, se "o conjunto de sinais" não deveriam obrigar a empresa a retirar a aeronave de circulação. "A aeronave fez manutenção longa no final de 2006. A outra seria depois. O problema do sensor de trem de pouso (que acusou necessidade de reparo), foi sanado no local. Isso está dentro da política. Isso ocorre em vários aviões que estão voando", defendeu-se Bologna. Bologna foi novamente questionado sobre a otimização ao máximo das aeronaves, por conta do aumento da demanda e a necessidade de atender ao número crescente de passageiros. "A aeronave não foi retirada antes por quê a empresa precisava da aeronave? Isso procede?", perguntou o deputado do PT. "Nós trabalhamos com aviões reservas. Se (o Airbus) não pudesse seguir vôo, ele poderia ser substituído por aviões de cobertura", disse. Os deputados chegaram a dizer que a TAM é uma das responsáveis pelo crescimento desordenado de Congonhas e o aumento da demanda de passageiros no aeroporto."É evidente que um aeroporto sem planejamento aumenta a potencialidade de acidentes", disse o deputado Ivan Valente. Embora o presidente da TAM tenha afirmado que todos os procedimentos de vôo adotados pela empresa seguem ao manual de instruções do fabricante, os parlamentares enfatizaram a necessidade de a empresa reforçar o pedido de revisão do manual da Airbus, uma vez que outros acidentes parecidos com o do vôo 3054 aconteceram em outros países. "O manual da Airbus está acima da operadora?", questionou Ivan Valente.