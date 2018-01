Deputados do Maranhão arquivam pedido de impeachment contra Roseana

SÃO LUÍS - O pedido de impeachment contra a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB-MA), protocolado na terça-feira, 14, pelo advogado Murilo Morelli, representante do Coletivo de Advogados de Direitos Humanos (CADHU), foi arquivado. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial da casa.

A decisão foi tomada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Arnaldo Melo (PMDB), depois de uma reunião com outros oito deputados da mesa diretora da casa. A justificativa apresentada por Arnaldo Melo se baseia no não cumprimento da norma prevista, que exige a apresentação de dois documentos originais referentes ao pedido e sua sustentação. O representante do CADHU apresentou somente um original e uma xerox.

O arquivamento do processo já era esperado, apesar de os documentos terem sido recebidos por Otelino Neto (PC do B-MA), deputado estadual ligado à oposição. Roseana tem maioria na Assembleia Legislativa do Maranhão e o deputado Arnaldo Melo, que faz parte do grupo aliado da governadora maranhense, é cotado para substituí-la quando Roseana sair para disputar vaga no senado federal em abril.