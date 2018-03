Deputados sugerem Confins para desafogar Congonhas Deputados da CPI da Crise Aérea visitaram nesta segunda-feira, 27, as instalações do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, e defenderam a utilização do terminal como alternativa para receber os vôos de conexão que partiam de Congonhas com destino às regiões norte e centro-oeste do País. No início do mês, a bancada mineira na Câmara encaminhou à Presidência da República um projeto para transferir 160 conexões para Confins, o que demandaria investimentos de R$ 7 milhões na ampliação de áreas de embarque e no estacionamento do aeroporto. "Temos condições de receber aqui, com algumas alterações, todos os vôos de conexão, que hoje são feitos em Congonhas", disse o deputado Miguel Martini (PHS-MG).