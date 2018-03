Deputados têm bens bloqueados

A Justiça acolheu pedido do Ministério Público para bloquear bens no valor de R$ 10 milhões do presidente da Assembleia, Nelson Justus (DEM), e do primeiro-secretário, Alexandre Curi (PMDB). Os dois são acusados de conivência ou omissão no caso de nomeação de servidores fantasmas. Ontem, Justus disse ser "homem de formação jurídica" e, por isso, acatava qualquer decisão judicial. Curi, por sua assessoria, disse que a resposta cabia à presidência da Casa.