Deputados voltam ao trabalho após recesso O plenário da Câmara vai retomar os trabalhos esta semana com a pauta trancada por três medidas provisórias. Uma delas trata da capitalização do BNDES, a outra sobre a preparação do Brasil para receber a Olimpíada de 2016 e a terceira sobre o projeto que cria um fundo social com recursos do pré-sal. Esta última, no entanto, é a que menos tem chances de ser votada. O líder do governo, Cândido Vaccarezza, já declarou que a matéria deve ser analisada somente depois das eleições.