DER autua 30 veículos por irregularidades no litoral do Paraná

SÃO PAULO - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) fiscalizou 437 veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no litoral do Paraná entre os dias 6 e 16 de janeiro.

Desse total, 30 foram multados entre ônibus, micro-ônibus e vans - número 7% inferior ao do mesmo período do ano passado. As multas variam entre R$ 335 a R$ 3,4 mil.

As operações foram realizadas nos postos da Polícia Rodoviária Estadual das principais rodovias de acesso aos balneários paranaenses: PR-412 em Guaratuba; na PR-508 (Alexandra-Matinhos); na PR-410 (Estrada da Graciosa); PR-407 em Pontal do Paraná, além do acesso às praias de Guaratuba pela estrada de Garuva.