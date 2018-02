Dersa: 250 mil veículos devem utilizar balsas no carnaval Aproximadamente 250 mil veículos devem utilizar as travessias litorâneas (balsas) no litoral paulista durante o feriado prolongado do carnaval, segundo estimativa dos técnicos da Dersa. Na ligação Santos-Guarujá sete embarcações serão disponibilizadas para os 213 mil veículos que devem circular nos dois sentidos da travessia. De São Sebastião para Ilhabela cinco balsas irão realizar o transporte de cerca de 30,5 mil veículos estimados. Para realizar a travessia Guarujá-Bertioga, onde são esperados 11,7 mil veículos, haverá duas balsas. Na locomoção entre Iguape e Juréia serão reservadas duas embarcações para o movimento esperado de 7,4 mil veículos. Entre Cananéia e Ilha Comprida, onde a estimativa é de 8,8 mil veículos, duas embarcações farão a travessia. Na travessia entre Cananéia e Continente, em que a previsão é de movimento de 3,7 mil veículos, uma balsa será disponibilizada. De acordo com a Dersa, os picos de movimento de veículos serão na sexta-feira, 16, entre 17 e 23 horas e no sábado, 17, entre 7 e 16 horas. Para o retorno, o fluxo de veículos deve ser intenso na terça-feira, 20, e na quarta, a partir das 7 horas.