Desabamento de camarote em show deixa 60 feridos

Dos 60 feridos no desabamento de um camarote durante show do grupo baiano Chiclete com Banana na madrugada deste domingo, 22, em São José dos Campos, 17 continuam internados em observação. A Secretaria Municipal de Saúde informa que 48 feridos foram encaminhados para a rede pública, nos hospitais Vila Industrial e Clínica Sul. Desse total, 31 já foram liberados e 17 continuam em observação.

Dois pacientes passaram por cirurgia devido a um trauma raquimedular (fratura na coluna). Um paciente teve fratura exposta e outros cinco fraturas em membros. Os dez pacientes encaminhados para a Clínica Sul já foram liberados.

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, no total cerca de 60 pessoas ficaram feridas no desabamento do camarote de estrutura metálica durante o São José Folia, uma micareta promovida pela Universidade do Vale do Paraíba (Univap). O acidente ocorreu por volta de 0h45 deste domingo.

Os shows das bandas Eva e Tomate programados para a noite deste domingo foram suspensos pelos organizadores, que ainda não liberaram nota oficial porque a forma de devolução do dinheiro dos ingressos está em estudo.