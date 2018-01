Desabamento de muro deixa um morto e um ferido em MG

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o muro de um prédio desabar na madrugada desta quinta-feira, 31, no bairro de Aparecida, em Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, duas casas foram atingidas, por volta das 5 horas. Os escombros atingiram os quartos onde estavam Solange Gonçalves Lima, de 52 anos, que morreu no local, e outra mulher de 28 anos, que foi retirada do local pelos bombeiros com ferimentos e levada para o Hospital de Pronto-socorro João XXIII.