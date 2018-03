Desabamento de prédio deixa três mortos e 9 feridos no Rio A Defesa Civil confirmou a morte de três pessoas após o desabamento de um prédio residencial em Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 30. Nove pessoas foram socorridas e levadas ao hospital Souza Aguiar, sete já receberam alta e duas permanecem internadas.