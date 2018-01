Desabamento de área de lazer de prédio em Vitória deixa 1 morto e 3 feridos

A área de lazer de um condomínio de luxo na Enseada do Suá, em Vitória, desabou por volta das 3 horas desta terça-feira, 19. Três pessoas ficaram feridas e uma morte foi confirmada.

O corpo do porteiro Dejair das Neves, de 47 anos, foi encontrado no final da tarde entre os escombros. A Defesa Civil de Vitória interditou três torres do Grand Parc Residencial Resort. No total, 166 apartamentos foram evacuados. Os moradores estão alojados em um hotel que fica ao lado do residencial. Cerca de 300 carros que estavam na garagem ficaram soterrados.

De acordo com relatos de moradores, antes do desabamento um forte estalo foi ouvido na área da piscina. Em seguida, a laje onde ficava a piscina e a área de lazer desabou até atingir o subsolo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vistoria. Uma equipe da Defesa Civil de Vitória esteve no condomínio no último dia 1º de junho para verificar as condições de salubridade, estabilidade e segurança das esquadrias da área externa nos fundos do condomínio.

Na ocasião, foi orientado que os moradores acionassem a construtora responsável pela edificação para uma avaliação e reparos nas esquadrias.

"Não foi feito vistoria na área de lazer do condomínio onde ocorreu o acidente hoje", disse o coordenador municipal da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno.