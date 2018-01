Desabamento de prédio mata ao menos uma pessoa em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Ao menos uma pessoa morreu depois que um prédio desabou no bairro de Caiçara, no noroeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 2, segundo informações da rádio CBN.

Seis adultos e cinco crianças foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e uma mulher foi retirada dos escombros com ferimentos. Ainda há pessoas soterradas. Equipes de salvamento trabalham no resgate das vítimas.

Moradores sentiram a movimentação do terreno e chamaram a polícia. Um buraco se formou onde o prédio estava e a rua foi isolada. Uma casa foi atingida.

O desabamento teria sido causado pelas chuvas que caem em Minas Gerais desde outubro. Essa seria a primeira morte do ano causada pela temporada pela chuva, que vitimou duas pessoas no ano passado e deixa 44 cidades do estado em situação de emergência.