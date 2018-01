Desabamento de prédio mata uma pessoa no Rio

Montagem mostra mostra imóvel desabando após a explosão. Fotos: Marcos De Paula/AE

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu na tarde desta terça-feira, 29, no desabamento de um prédio residencial na Rua Araújo Viana, perto da Rodoviária Novo Rio, região central da capital fluminense. O que sobrou do prédio de três andares será demolido. Quatro casas próximas estão interditadas, segundo informou a Defesa Civil.

Ainda conforme o órgão, a causa do desabamento por enquanto não foi identificada, mas existe a suspeita de que o incidente ocorreu devido a explosão de um botijão de gás de cozinha. O laudo que apontará as causas do desabamento sai dentro de 20 dias.