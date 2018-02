Desabamento de teto de hospital mata um e fere três no Pará

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

O desabamento de parte do teto de um barracão de alvenaria anexo ao Pronto Socorro Municipal de Santarém, no Pará, matou uma pessoa e deixou outras três feridas na manhã desta sexta-feira, 5.

Segundo informações da Prefeitura da cidade, o acidente aconteceu por volta das 10h30. As vítimas aguardavam no local para serem atendidas no setor de ortopedia.

As causas do acidente serão investigadas. O hospital está funcionando normalmente.