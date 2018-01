Desabamento em BH deixa um ferido; chuvas continuam

As chuvas em Belo Horizonte continuaram nesta quarta-feira, 9. Durante a tarde, uma pessoa ficou ferida no bairro Cabana do Pai Tomás, na zona oeste, após o desabamento de um muro de arrimo que protege o local. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima sofreu escoriações e foi encaminhada para o Hospital JK, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O mau tempo, que atinge a cidade desde o último sábado, 5, derrubou hoje árvores nas Avenidas Afonso Pena e Raja Gabaglia. Segundo a Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), a chuva provocou ainda buracos nas Avenidas Nossa Senhora do Carmo, Avenida Antônio Carlos e no Anel Rodoviário, algumas das vias mais importantes para os moradores.