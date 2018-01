Desabamento em loja mata um na zona norte do Rio

RIO - Um homem morreu e pelo menos outras sete ficaram feridas devido ao desabamento da marquise de uma unidade da rede de lojas de roupas Citycol, na Estrada do Portela, em Madureira, na zona norte do Rio, por volta das 20h30 desta quarta-feira, segundo o Corpo de Bombeiros. O nome do morto ainda não foi divulgado.

A causa do acidente será investigada. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu em duas etapas. Uma parte da marquise caiu e deixou as primeiras vítimas. Enquanto os bombeiros tentavam socorrê-las, o restante da marquise desabou, ferindo dois socorristas.

Os feridos foram levados para os hospitais Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Salgado Filho, no Méier, e Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A Estrada do Portela está interditada.