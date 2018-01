Desabamento em pastelaria deixa 16 feridos em Carapicuíba Dezesseis pessoas ficaram feridas, nesta terça-feira, após o teto de uma pastelaria em Carapicuíba desabar, por volta das 14h30. O acidente aconteceu no centro de Carapicuíba, na da Grande São Paulo. As vítimas foram levadas pelo resgate ao Hospital Sanatorinhos. Elas sofreram escoriações leves. Até final da noite, três pessoas permaneciam internadas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Osasco, que atendeu a ocorrência, o muro de sustentação de parte da pastelaria, que pertence à Rede de Lanchonetes Center Big, desabou no momento em que havia cerca de 30 pessoas almoçando na parte externa da lanchonete. O acidente chamou a atenção de quem passava em frente à pastelaria, totalmente destruída. Não se sabe ainda o motivo da queda do muro. Mas pode ter sido causada por uma escavação de uma obra feita ao lado do estabelecimento. Um dos funcionários da pastelaria, Daniel Silva, ficou impressionado com o barulho. ?Só ouvi um estrondo e corri para ver o que era?. disse ele, que não se feriu. A delegada Patrícia Barros Pimentel, do 1º Distrito Policial de Carapicuíba, esteve no local para registrar a ocorrência e solicitar a realização de perícia. Em São Paulo, também foi registrado um desabamento nesta terça-feira. No Parque do Morumbi, Zona Sul da Capital, uma casa desabou. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas: a casa estava abandonada. A causa do acidente será investigada pela polícia.