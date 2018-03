Desabamento em pedreira fere quatro Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade, entre elas uma criança de 3 anos, depois que o deslizamento de rochas de uma pedreira atingiu cinco casas e mais de dez carros em um condomínio em Vila Isabel, na zona norte do Rio, localizado atrás da pedreira. A causa da queda das pedras só deve ser conhecida hoje, com perícias mais detalhadas por técnicos da prefeitura. Os bombeiros interditaram sete casas e três ruas do condomínio. A pedreira tem 70 metros de altura e 300 metros de extensão.