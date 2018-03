Desabamentos matam 2 e ferem 3 em Juiz de Fora

As chuvas que atingiram Juiz de Fora, em Minas Gerais, provocaram o desabamento de duas residências nesta madrugada. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, segundo a Defesa Civil do Estado.

O primeiro desabamento, por volta das 2 horas, soterrou três pessoas no bairro Vila Ideal. Uma delas, do sexo masculino, foi socorrida com ferimentos para o hospital. Cinco horas depois, foram encontrados os corpos de uma criança e um adulto que, de acordo com a Defesa Civil, acredita-se que sejam mãe e filha.

O outro desabamento aconteceu por volta das 3 horas no bairro Três Moinhos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram soterradas. Elas foram resgatadas e conduzidas para o hospital. A primeira vítima, Maria Aparecida dos Reis, de 40 anos, teve ferimentos leves e contusão. O segundo, Aldair José de Souza, de 36 anos, apresentava escoriações.

Enxurrada

Outras duas pessoas morreram no Estado no início da semana por causa da chuva. Um carro com quatro pessoas foi arrastado pela enxurrada às margens da Rodovia MG-779, em João Monlevade, na última segunda-feira. Duas pessoas que estavam no veículo morreram, uma esta desaparecida e outra conseguiu escapar com vida.