Desabrigados do Morro do Borel fazem manifestação em Ciep no Rio

Na foto, Secretario de Ação Social Fernando Wilian, conversa com desabrigados

SÃO PAULO - Cerca de 150 pessoas, membros das 49 famílias que estão abrigadas no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) do Morro do Borel, na Tijuca, no Rio, iniciaram na manhã desta quarta-feira, 14, uma manifestação para pedir a presença de representantes do poder público.

Os desabrigados, segundo informações da agente de saúde Renata Jardim, funcionária do Posto de Saúde localizado ao lado do Ciep, se reuniram no estacionamento da escola por volta das 6 horas e começaram um panelaço. Além disso, ele trancaram as entradas da escola, impedindo a entrada dos funcionários do Ciep.

De acordo com Renato, os manifestantes exibem cartazes e se dizem esquecidos pela prefeitura. Eles reivindicam a presença de alguma autoridade para tomar providências sobre a situação em que se encontram.