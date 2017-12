Desabrigados e desalojados já são mais de 52 mil em SC

Subiu para 52.319 o total de desalojados e desabrigados por conta das chuvas, em Santa Catarina, segundo boletim da Defesa civil do Estado, divulgado na manhã desta terça-feira, 25. Deste total, 22.776 estão desabrigados e 29.543 desalojados. Mais de 1,5 milhão de moradores foram afetados pelas chuvas. Veja também: Tragédia em Santa Catarina 'Em menos de 1 minuto, eu perdi as duas', diz pai SP enviará 2 helicópteros para auxiliar a Defesa Civil de SC Chuvas suspendem prazos judiciais em SC até quinta-feira Estudo já mostrava como evitar problemas de enchentes em SC Condições em SC fazem Correios interromperem serviços Chuva deve continuar até 4ª; situação é crítica Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Veja galeria de fotos dos estragos em SC Segundo a Defesa Civil, um comunicado de morte em Garuva havia sido divulgado erroneamente. A cidade onde correu a morte é Guaratuba, no Paraná. Ao todo, 65 pessoas morreram, a maioria em Ilhota, onde ocorreram 15 óbitos. Oito municípios, São Bonifácio, Luiz Alves, São João Batista, Rio dos Cedros, Garuva, Pomerode, Itapoa e Benedito Novo, continuam isolados, de acordo com a Defesa Civil.