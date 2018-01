Desaparecimento de soldado da PM intriga a polícia A polícia de São Paulo investiga o estranho desaparecimento do soldado Deivi Svicero, de 29 anos, lotado na 2ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar. O soldado está desaparecido desde às 17h30 desta quinta-feira. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria, zona norte da capital paulista, mesmo bairro onde o policial mora. Deivi saiu na quinta-feira de casa, no final da tarde, para ir ao trabalho, no carro da mulher dele, um Corsa Wind verde. O veículo foi encontrado abandonado e aberto na altura do nº 100 da Rua Engenheiro José Pastore, no Jardim das Graças, região do Limão, também na zona norte. Dentro do carro foram encontrados um revólver calibre 38, pertencente ao soldado, de uso pessoal, sua carteira funcional, celulares e outros documentos de Deivi. Não havia marcas de sangue dentro do veículo. Uma testemunha disse que o carro foi abandonado por dois homens, vistos descendo do veículo.