Desastre rodoviário mata 5 e fere 27 no Espirito Santo A Polícia Militar confirmou hoje que cinco pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um acidente no final da tarde de sábado na estrada que liga Colatina a Mantenopólis. O motorista de um ônibus de turismo, pertencente a Gouveia Turismo, perdeu o controle do veículo, que acabou caindo de uma ribanceira de pelo menos 15 metros. No veículo seguiam 32 pessoas, sendo que três tiveram morte imediata e outros dois foram levados em estado grave para um hospital de Colatina, onde faleceram. Outras 27 pessoas tiveram ferimentos, sendo que deste total, seis permanecem internadas com ferimentos mais graves. O acidente exigiu muito trabalho dos bombeiros da Polícia Militar do Espirito Santo. Dois helicópteros auxiliaram na retirada das pessoas da ribanceira e no transporte direto para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia não divulgou o nome dos feridos e mortos.