Descarga elétrica mata adolescente durante montagem de circo em Miracema(RJ)

SÃO PAULO - Uma descarga elétrica matou um garoto de 14 anos e deixou uma pessoa gravemente ferida, às 20h30 de quarta-feira, 1, durante a montagem de um circo no Parque de Exposições Jamir Cardoso, no centro de Miracema, cidade localizada no noroeste fluminense Rômulo da Silva Figueiredo, de 14 anos, morreu no local.

Já Marcelo Silvestre Araújo, de idade não informada, continua internado em estado grave na Casa de Saúde do município.

As vítimas, ambas moradoras da cidade, participavam da montagem do circo e puxavam um cabo de aço para estender uma lona quando teriam esbarrado em um fio de alta tensão.

Algumas ruas da região ficaram sem energia por cerca de 30 minutos. O caso será investigado pela 137ª Delegacia de Polícia, em Miracema.