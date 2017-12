Descarrilamento de trem ainda atrapalha tráfego em SP Ainda não há previsão de horário para a normalização da circulação dos trens da linha F (Brás-Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a assessoria de imprensa da companhia, o trem de carga da empresa MRS Logística que descarrilou por volta das 3 horas da manhã de hoje entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Itaim Paulista, ainda interdita a circulação no trecho. O cargueiro, com 100 vagões vazios, retornava de Suzano, interior de São Paulo, depois de ter descarregado o minério que transportava. Seis dos vagões descarrilaram e um deles chegou a tombar. Por volta das 3h45, foi acionado o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) e 34 ônibus da EMTU foram disponibilizados para que os passageiros da CPTM que chegam à estação Engenheiro Manoel Feio possam seguir viagem até a estação Itaim Paulista. Onze ônibus da EMTU estão à disposição. Segundo a CPTM, os passageiros podem optar pelos trens da Linha E (Luz-Estudantes), que, para atender à demanda, teve a frota reforçada. Os trens da linha F transportam 114 mil pessoas diariamente e estão circulando, neste momento, entre as estações Brás e Itaim Paulista e entre Manoel Feio e Calmon Viana.