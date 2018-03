Descarrilamento de trem deixa passageiros feridos no Rio

RIO - Um trem de passageiros que seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil, descarrilou por volta das 6 horas desta sexta-feira, 16, quando chegava a estação Deodoro, na zona oeste do Rio. Sofreram escoriações leves 61 pessoas.

Segundo o depoimento de testemunhas na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o maquinista parecia sonolento antes do acidente e teria aberto as portas do lado errado em uma das estações anteriores.

De acordo com os bombeiros, o trem saiu dos trilhos e teve um tombamento parcial. Quatro ambulâncias foram acionadas. Os trens voltaram a circular normalmente no ramal Santa Cruz às 7h20 desta sexta-feira - a circulação havia sido suspensa às 6h10. Durante o descarrilamento, alguns passageiros tiveram seus pertences roubados.

Texto atualizado às 19h20.