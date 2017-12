Descarrilamento prejudica passageiros da CPTM Os passageiros que utilizam a linha F (Brás - Calmon Vianna) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) encontram dificuldades nesta manhã de sexta-feira em razão da interdição parcial do trecho entre as estações Engº Manoel Feio, em Itaquaqüecetuba, e Itaim Paulista, na zona Leste da capital. Segundo a CPTM, por volta das 3h desta madrugada, um trem de carga descarrilou entre estas duas estações, causando a interdição do sentido Brás. Quem chega à estação Engº Manoel Feio é obrigado a a seguir viagem até a estação Itaim através de ônibus disponibilizados gratuitamente. Quem sai da estação Brás em direção à estação Calmo Vianna, em Itaquá, faz a viagem normalmente. Não há previsão para a liberação do trecho interrompido entre Manoel Feio e Itaim Paulista, no sentido Brás.