Descoberta meia tonelada de cocaína em Itapecerica da Serra Depois de oito meses de investigação, agentes da 2ª Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente (Dise) do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam nesta terça-feira, 13, em Itapecerica da Serra, região sudoeste da Grande São Paulo, meia tonelada de cocaína. Essa é a maior apreensão de 2007 feita pela Polícia Civil do Estado. A droga estava escondida em salas secretas de uma casa construída pelos traficantes e que usavam o local como base de produção de entorpecentes. No imóvel, localizado no bairro de Serra Linda, foram presos os mecânicos Rogério Edson da Silva, de 24 anos, José Eduardo Peccora de Oliveira, de 27 anos, o motorista Emerson Alves Amorim, de 28 anos, e Paulão Vieira de Aguiar, o chefe da quadrilha. Segundo o delegado Everardo Tanganelli Júnior, diretor do Denarc, a droga era distribuída em vários pontos do Estado. Ele explicou que as paredes falsas tinham massa corrida e que atrás de uma delas estava uma prensa eletromecânica com capacidade para 40 toneladas. No local, havia máscaras e luvas para o manuseio da cocaína. Em outro quarto, descoberto depois que as paredes falsas foram quebradas, os policiais encontraram cocaína pronta para a distribuição. Além da prensa, foram apreendidos liquidificadores, litros de éter, balança e outros materiais usados pelos traficantes. Foram apreendidos ainda quatro carros, um Corolla, uma Montana, um Passat importado e um Corsa.