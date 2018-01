Descoberto túnel em cadeião da Praia Grande Um novo túnel de aproximadamente 20 metros de extensão foi descoberto pelos carcereiros da Cadeia Pública de Praia Grande, o Cadeião da Vila Mirim, também conhecido como Dacar-10, que passou por revista geral na manhã de hoje. Dezenas facas artesanais, confeccionadas com os ferros utilizados na construção do prédio, duas trouxinhas de maconha e um telefone celular foram recolhidos pelo batalhão do choque da Polícia Militar, que veio da Capital para o trabalho de inspeção. Segundo observou o diretor Cláudio Rossi, não é a primeira vez que os detentos fazem escavações com o objetivo de tentar fugir da cadeia. Além das inúmeras tentativas de fuga, têm sido comuns as desavenças entre presos naquele estabelecimento. De janeiro até agora, 19 detentos foram mortos por seus próprios companheiros de cela e de forma bastante violenta. Alguns corpos foram decapitados e até esquartejados. A última morte foi registrada na última segunda-feira, perfazendo uma média de três assassinatos por mês. Com capacidade para 512 homens, o Cadeião vem abrigando cerca de 900 detentos.