''Desconscientize-se!'' A agonia da coleta seletiva de lixo nas grandes cidades brasileiras, sintoma da crise econômica na indústria de reciclagem, está matando um raro sentimento de cidadania recém adquirido no País. Quem passou a cuidar do destino das sobras de casa crente que estava ajudando a salvar o meio ambiente descobriu, de repente, que só fornecia matéria-prima para um negócio como outro qualquer. Com a atividade dos catadores em profunda recessão, o cidadão consciente que se vire com a montanha de matéria plástica, vidros, latas e caixas de papelão que traz dos supermercados. Sem alternativa, pode voltar a jogar tudo na vala comum do planeta, mas o que fazer com a culpa ecológica de quem aprendeu onde isso vai parar? Tem gente que, mesmo sem coleta seletiva na porta há duas semanas, continua disponibilizando o material reciclável aos catadores na calçada, como quem diz "minha parte, eu fiz, hein!" Jogar uma disposição dessas no lixo, francamente, é o fim do mundo, né não?! NEM 8 NEM 80 A torcida do Corinthians começa a se preocupar com a recuperação de Ronaldo Fenômeno. Teme que ele esteja ficando magro demais para a prática do futebol. EU, HEIN! Nem Dilma Roussef se reconhece em máscara de carnaval: "Fiquei com cara de poste!" - reclama a ministra. Testosterona na veia Desde 2002, quando anunciou seu namoro com a miss Pernambuco Débora Daggy, então com 18 anos, o senador Jarbas Vasconcelos não tomava uma atitude de homem como esta que o levou a detonar o PMDB de jeito. José Sarney, que não é bobo nem nada, já mandou apurar que diabos o velho correligionário anda tomando! Retórica da crise Barack Obama decidiu criar uma "força-tarefa" para salvar a GM e a Chrysler. Com a vasta experiência que o Brasil tem em forças-tarefa, pode-se dizer, sem margem de erro, que isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Grife política O ministro Carlos Minc lança hoje em Nairóbi, no Quênia, sua nova coleção de coletes coloridos. Sem brincadeira Em respeito aos desabrigados pelas chuvas no norte fluminense, a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, adiou o carnaval na cidade. O Dia das Mães, por enquanto, está confirmado para o segundo domingo de maio. Jesus te chama O namorado brasileiro de Madonna só ontem se deu conta de que corre o risco de passar o carnaval num centro de cabala em Nova York com Madonna e os filhos da cantora. Já pensou que roubada! Responda rápido Você abriria as portas do seu castelo para Patrícia Poeta? Só se fala nisso no Congresso depois que a jornalista mostrou no Fantástico as entranhas do mau gosto arquitetônico do deputado Edmar Moreira.