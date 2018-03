Desembargador dá prazo até quarta-feira para servidores encerrarem greve em SP O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu ontem prazo para que as negociações com os servidores em greve sejam encerradas. Segundo o desembargador Antonio Carlos Viana Santos, um acordo para pôr fim à paralisação deve ser fechado até quarta-feira. Caso contrário, disse, o tribunal vai adotar "medidas" contra os sindicatos e associações que representam os servidores. "Vou monitorar a greve e aguardar o andamento. Depois de quarta-feira, vou tomar uma série de medidas para que os trabalhos sejam retomados. Não posso adiantar quais são e nem vou falar mais para não atrapalhar as negociações", afirmou o desembargador. Ontem foi o primeiro dia de paralisações no Judiciário paulista. O sindicato dos servidores do Poder Judiciário do Estado calcula que 40% dos 42 mil servidores tenham aderido ao movimento.