Desembargador tem o carro roubado na zona norte do Rio

No momento em que voltava do fórum e seguia para casa, no final da noite desta quinta-feira, 12, o desembargador da 19ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, Paulo Sérgio Prestes dos Santos, de 50 anos, teve o carro oficial, um Vectra, roubado na Rua 24 de Maio, no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio.

Ao parar em um semáforo, o desembargador foi abordado por criminosos que ocupavam um Corsa preto. Um deles, armado, desceu do Corsa e bateu contra o vidro do Vectra, ordenando que Prestes descesse. O desembargador entregou o carro, que foi ocupado por três dos assaltante.

O motorista de um veículo que vinha atrás e presenciou toda a ação deu carona para o desembargador, levando-o para a delegacia do Engenho Novo (25ªDP), onde o caso foi registrado. Alertada, a PM iniciou buscas na região. Policiais do 3º Batalhão encontraram o Vectra numa borracharia, na Rua Capitão Sampaio, em Del Castilho.

No momento em que a PM chegou ao estabelecimento, os pneus do carro já haviam sido trocados. Foram presos no local o borracheiro Vítor de Oliveira Brandão, de 25 anos, Samuel Lima Siqueira, de 18 anos, três mandados de prisão por formação de quadrilha, e um adolescente de 17 anos.

Dependendo do resultado do reconhecimento por parte da vítima, Vitor e Samuel poderão ser indiciados ou por roubo ou receptação dolosa. O adolescente será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.