Desembargadora revoga prisão dos advogados do traficante Marcinho VP

SÃO PAULO - A Desembargadora Maria Helena Salcedo Magalhães, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou, no último dia 15, o mandato de prisão dos três advogados de Marcinho VP: Luiz Fernando Costa, Beatriz da Silva Costa de Souza e Flávia Pinheiro Fróes.

Segundo o Ministério Público, o trio de advogados repassava orientações e ordens aos membros da facção criminosa Comando Vermelho, da qual fazem parte Marcinho VP e Elias Maluco. Segundo a denúncia, os advogados auxiliaram os traficantes presos a se comunicarem com a quadrilha através de bilhetes e recados. O MP os denunciou por associação para o tráfico e por colaborarem como informantes dos detidos.

Luiz Fernando, Beatriz e Flávia teriam orientado a prática dos crimes ocorridos no Rio de Janeiro a partir de 20 de novembro e a implantação da logística desses ataques, sugerindo a queima, com material inflamável e explosivo, de veículos públicos e privados e de estabelecimentos comerciais. Os advogados tinham livre acesso às dependências da Penitenciária de Catanduvas e mantinham conversas sigilosas e regulares com os presos.