Desembarque na praia vira atração no ES Na manhã da sexta-feira da semana passada, quando dirigia seu Gol 96 à beira da Praia de Itaoca, em Itapemirim, no sul do Espírito Santo, o motorista Marco Antônio de Souza decidiu parar por alguns minutos para observar o gigantesco navio de desembarque de carros de combate que se aproximava da areia.