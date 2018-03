Desempregada agride servidores de fórum Inconformada com a demora do processo no qual tenta recuperar a guarda do filho de 7 anos, a desempregada Alessandra Brandão da Silva, de 33 anos, atirou um balde de água contra funcionários do Fórum de Tatuí (SP), ontem. Autuada por desacato, foi ouvida na delegacia e liberada. Ela perdeu a guarda após ser internada com problemas psiquiátricos.