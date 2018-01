Desfile de Vila Isabel pode contar com Hugo Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é esperado neste domingo no Rio de Janeiro para assistir ao primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A presença de Chávez não foi confirmada oficialmente, mas é esperada pela diretoria da Unidos de Vila Isabel, que este ano recebeu um patrocínio de cerca de US$ 1,5 milhão da estatal Petróleos de Venezuela S.A. para promover um desfile de exaltação aos povos da América Latina. "Soy loco por ti América: A Vila canta a latinidade", é o enredo que a Unidos de Vila Isabel vai levar à Marquês de Sapucaí neste domingo. Na quadra da Vila Isabel, um gigantesco painel da empresa petrolífera confirma seu estreito vínculo com o carnaval carioca de 2006. "PDVSA está no carnaval. Venezuela está no Brasil. O petróleo é do povo", diz o anúncio. Além do painel, um comercial começou a ser transmitido pela TV.