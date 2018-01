Desfiles no Rio Hoje Porto da Pedra Início do desfile: 21h Enredo: Não me proíbam criar, pois preciso curiar! Sou o país do futuro e tenho muito a inventar Intérprete: Luizinho Andanças Carnavalesco: Max Lopes Componentes: 4,5 mil Salgueiro Início do desfile: entre 22h05 e 22h20 Enredo: Tambor Intérprete: Quinho Carnavalesco: Renato Lage Componentes: 4,2 mil Imperatriz Leopoldinense Início do desfile: entre 23h10 e 23h40 Enredo: Imperatriz...Só quer mostrar que faz samba também Intérprete: Paulinho Mocidade Carnavalesca: Rosa Magalhães Componentes: 4 mil Portela Início do desfile: entre 0h15 e 1h Enredo: E por falar em amor, onde anda você? Intérprete: Gilsinho Carnavalescos: Lane Santana e Jorge Caribé Componentes: 4 mil Mangueira Início do desfile: entre 1h20 e 2h20 Enredo: A Mangueira traz os Brasis do Brasil, mostrando a formação do povo brasileiro Intérprete: Luizito Carnavalesco: Roberto Szaniecki Componentes: 4,5 mil Viradouro Início do desfile: entre 2h25 e 3h40 Enredo: Vira Bahia, pura energia! Intérprete: David do Pandeiro Carnavalesco: Milton Cunha Componentes: 3,9 mil