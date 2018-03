Desgovernado, carro atropela 4 e mata 1 em SP

Um Siena cinza desgovernado atropelou ontem, por volta das 14 horas, quatro pessoas em um ponto de ônibus na Avenida Giovanni Gronchi, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Uma das vítimas, o técnico de informática Itamar Macedo Sobral, de 21 anos, foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas (HC), na zona oeste, mas não resistiu e morreu. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria da Segurança Pública, o motorista do carro, um vendedor de 53 anos, cuja identidade não foi divulgada, afirmou aos policiais do 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi) que perdeu o controle do veículo ao sofrer um mal súbito. Ele bateu numa lotação que estava estacionada e invadiu o ponto de ônibus. O acidente ocorreu na altura do número 6.000, nas proximidades do cruzamento da Giovanni Gronchi com a Rua Nelson Gama de Oliveira, e interditou uma das pistas da avenida. Na delegacia, segundo a polícia, o motorista afirmou que, por causa do mal súbito, não conseguia se lembrar de detalhes do acidente. Disse ainda fazer uso de remédios controlados - sem, entretanto, ter restrições médicas para dirigir. O condutor foi submetido a exame de bafômetro para saber se dirigia embriagado e o resultado deu negativo. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa - sem intenção - na direção de veículo. Das outras três vítimas, apenas uma mulher foi encaminhada para um hospital. As outras duas pessoas envolvidas, entre elas um cadeirante, sofreram ferimentos leves e foram liberadas no local do acidente. A Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual da Saúde informou que a mulher foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital Regional Sul. Ela teve politraumatismo em um dos joelhos, traumatismo craniano e ferimentos na face. Até o fim da noite de ontem, seu estado clínico era estável. Ela recebeu acompanhamento de um neurologista e um ortopedista e ficaria internada para ser submetida a cirurgia nos joelhos. POSTES Um acidente envolvendo um caminhão que transportava postes de iluminação matou um aposentado de 62 anos, por volta das 8h30 de ontem, na região da Guarapiranga, zona sul. O idoso passeava com o cachorro no momento do acidente. O motorista do caminhão contou na delegacia que o freio do veículo falhou e ele perdeu o controle. Em uma manobra brusca, o veículo entrou na Rua Arcachon tombando para a esquerda quando a carga, cerca de 20 postes de concreto de iluminação, caiu sobre o idoso. O cachorro foi esmagado. O helicóptero Águia da PM foi acionado para fazer o resgate da vítima. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. O aposentado teve fratura exposta na bacia e uma das pernas amputadas. No início da tarde, ele não aguentou os ferimentos e morreu. O motorista foi submetido a exame de bafômetro. O resultado foi negativo. Ele também passou por exames toxicológicos.